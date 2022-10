Chelsea-Milan 1-0: Fofana sblocca il match | Champions League News

Chelsea in vantaggio contro il Milan nella partita della 3^ giornata del Girone E della Champions League 2022-2023. Gol, al 24', di Wesley Fofana, difensore acquistato dai 'Blues' in estate per ben 75 milioni di euro dal Leicester City. Sugli sviluppi del terzo calcio d'angolo consecutivo per il Chelsea, è bravo Ciprian Tătărușanu ad opporsi al colpo di testa dell'ex Thiago Silva. Nulla può, però, il portiere rumeno, sul destro di Fofana, bravo nella mischia venutasi a creare nell'area di rigore rossonera a trovare l'angolo giusto. Chelsea-Milan 1-0 e ora il Diavolo deve inseguire ... Segui qui il LIVE della sfida tra Chelsea e Milan >>>