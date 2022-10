Chelsea-Milan 2-0: raddoppio dell’ex Aubameyang | Champions League News

Pierre-Emerick Aubameyang, ex rossonero, sigla il 2-0 in Chelsea-Milan a 'Stamford Bridge'. Gol facile facile sotto rete. Ecco la dinamica

Pierre-Emerick Aubameyang, ex rossonero, sigla il 2-0 in Chelsea-Milan a 'Stamford Bridge'. Al 56', su cross dalla destra di Reece James, gol facile facile sotto rete del centravanti gabonese classe 1989. Tap-in dopo il buco di Fikayo Tomori nel cuore dell'area piccola e Ciprian Tătărușanu è inesorabilmente battuto per la seconda volta. Chelsea-Milan 2-0 e ora per il Diavolo la rimonta sembra essere davvero un'impresa ... Segui qui il LIVE del secondo tempo della sfida tra 'Blues' e rossoneri >>>