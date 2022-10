Chelsea-Milan 3-0: tris inglese con James | Champions League News

Reece James, laterale del Chelsea, a segno contro il Milan al 61': destro potentissimo sotto la traversa, dall'interno dell'area di rigore, sulla quale poco può fare Ciprian Tătărușanu. Terrificante uno-due dei 'Blues', che, di fatto, chiudono il match di 'Stamford Bridge'. Chelsea-Milan 3-0: un Diavolo troppo rimaneggiato e troppo spento per essere quello vero ed ammirato sempre in Italia e in Europa. Segui qui il LIVE del secondo tempo della sfida tra 'Blues' e rossoneri >>>