Chelsea-Milan 1-0 al 45′: Krunic manca il pari | Champions League News

Pronti-via e il ritmo è subito altissimo. La prima, vera occasione da gol è per il Chelsea , con il destro a giro di Mason Mount da appena dentro l'area di rigore al 5' . Bravissimo, però, Ciprian Tătărușanu che si distende sulla sua sinistra e devia la sfera in calcio d'angolo.

I 'Blues' fanno la partita, schiacciano il Milan nella propria metà campo. Si fanno pericolosi al 20' , quando Wesley Fofana svetta in area di rigore sugli sviluppi di un corner. Il colpo di ... spalla dell'ex difensore del Leicester, però, non sortisce gli effetti sperati.

Nella seconda circostanza, invece, è soltanto la bandierina dell'assistente dell'arbitro Danny Makkelie, che lo pesca in fuorigioco, a negargli la gioia del gol personale. Nel recupero di un primo tempo davvero molto, molto difficile per il Milan, Kalulu recupera in maniera prodigiosa su Raheem Sterling lanciato a rete per il raddoppio.