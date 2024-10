Milan sui social – Musah festeggia il primo gol con gli USA

Una serata speciale quella di ieri per Yunus Musah, classe 2002 del Milan, che ha trovato la prima rete della propria carriera con la nazionale statunitense. Il suo gol è stato fondamentale nella vittoria a stelle e strisce contro Panama: il risultato finale è stato di 2-0, con il rossonero che ha aperto le marcature in avvio di ripresa. Quella di Austin era la prima di Mauricio Pochettino sulla panchina statunitense e per il tecnico Musah è un pilastro intoccabile del centrocampo. Il passaggio vincente, tra l'altro, è stato realizzato da Christian Pulisic, classe 1998 e anche lui rossonero. Dopo la partita, Musah ha festeggiato così.