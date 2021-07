Milan – Reunion Theo Hernandez-Donnarumma: “Mi hermanito”

Theo Hernandez è volato in Sardegna e lì ha ritrovato Gianluigi Donnarumma, ex portiere del Milan, oggi al PSG

Theo Hernandez è volato in Sardegna, approfittando di una giornata di riposo concessa da Pioli, e lì ha ritrovato Gianluigi Donnarumma, ex portiere del Milan, oggi al PSG. I due non sono più compagni di squadra, ma evidentemente sono rimasti grandi amici.