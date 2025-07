Al termine della passata stagione, tra i calciatori rientrati al Milan c'è stato anche Tommaso Pobega, che era in prestito al Bologna. Il centrocampista rossonero, che qualche occasione l'ha avuta in prima squadra, non sembra essere nei piani di Massimiliano Allegri e potrebbe essere piazzato di nuovo in vista della prossima annata sportiva. In tal senso potrebbero essere ancora i felsinei ad accoglierlo, magari di nuovo con la stessa formula. Le ultime informazioni in merito le ha fornite il quotidiano 'La Gazzetta dello Sport', nell'edizione in edicola questa mattina.