Calciomercato Milan, nuova offerta del Bologna per Pobega: le cifre

Tommaso Pobega potrebbe trasferirsi nuovamente dal Milan al Bologna in questa sessione estiva di calciomercato. Le ultime notizie

Secondo quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, il Milan e il Bologna starebbero lavorando per trovare un'intesa sul nuovo trasferimento di Tommaso Pobega, centrocampista italiano classe 1999, alla corte di Vincenzo Italiano dopo l'ultima stagione trascorsa in prestito nella fila rossoblu.