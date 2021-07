Calciomercato Milan, top news: le ultime su Kessié, Hauge e Kaio Jorge

Ecco di seguito le notizie più importanti della giornata di oggi, 26 luglio 2021, sul calciomercato del Milan. In primo piano il futuro di Franck Kessié. Il centrocampista ivoriano, intervenuto durante un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport', ha dichiarato di voler restare al Milan per sempre. Futuro sempre più lontano da Milanello per Jens Petter Hauge. Il norvegese è l'indiziato principale per finanziare le casse del Diavolo. Si complica ancora di più la pista che porta a Kaio Jorge. Sull'attaccante brasiliano, oltre all'interesse della Juventus, è piombato anche il Benfica. Potete trovare questo e molto altro nelle prossime pagine oppure visitando il nostro sito 'PianetaMilan.it'.