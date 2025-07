Milan, bordata di Pastore a Theo Hernandez: “Si faccia l’esame di coscienza. È l’ultimo che …”

Il giornalista Giuseppe Pastore ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di 'Cronache by Night', format estivo di 'Cronache di Spogliatoio' in onda su 'YouTube', come nel corso della stagione, ogni lunedì, martedì e giovedì, soffermandosi in modo particolare sull'addio di Theo Hernandez al Milan e sul suo post polemico ( qui il link ). Ecco, dunque, il suo pensiero in merito.

Milan, Pastore tuona: "Theo il peggiore, poco professionista. Si chieda ..."

"Detto che per quanto visto negli ultimi due anni Theo può anche avere ragione, le sue dichiarazioni mi ricordano quelle di quei politici o ministri, che credono che basti una dichiarazione fatta bene o scritta bene, per cancellare quanto detto in precedenza. Questo perché si ritiene di vivere in un’epoca in cui la gente ha poca memoria. Credo che Theo sia l’ultimo giocatore del Milan che si po’ esprimere su temi di questo tipo. È stato tra i peggiori in questa stagione, forse il peggiore, è stato poco professionista. Theo dovrebbe chiedersi perché è finito in Arabia a 27 anni, dopo aver rifiutato anche il Como, dove sarebbe almeno rimasto in Italia, invece si deve accontentare dell’AL Hilal".