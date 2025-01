Su Gerry Cardinale: "La storia: Cardinale compra il Milan facendosi finanziare in parte da Elliott. Non riesce a restituire il prestito e prolunga la scadenza. Non ha soldi per investire nel club. Cerca subito utile di bilancio e nuovi soci. Affida la gestione a dirigenti novizi. Di qui i problemi. La riduzione del vendor loan è inferiore agli interessi che matureranno. Non è veder nero, ma vedere i fatti. Cardinale non ha il respiro finanziario per investire nel club. I soldi spesi sono una parte dei profitti realizzati dalla società stessa, nessuna strategia di crescita con immissione di denaro. Quindi deve sperare nei manager alle prime armi".