Il giornalista Fabio Ravezzani ha espresso un proprio commento, attraverso una serie di post pubblicati sul suo account 'X', in merito al match Juventus-Milan, terminato 2-0 in favore dei bianconeri. Il direttore di 'TeleLombardia' prima si è concentrato sui rossoneri, invitando il proprietario Gerry Cardinale a spendere sul mercato per prendere un attaccante che si meglio di Alvaro Morata e delle sue riserve. Altrimenti c'è il rischio di dire addio alla Champions League. Poi fa i complimenti alla Vecchia Signora soprattutto per il dominio a centrocampo rispetto ad un Diavolo definito piccolo. Ecco, dunque, le sue parole.