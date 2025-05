Milan-Bologna, Giménez si candida per una maglia da titolare

I tifosi rossoneri hanno iniziato ad interrogarsi sulle reali qualità del centravanti messicano, classe 2001. Ma il Milan non ha mai avuto dubbi sulla bontà dell'investimento effettuato. Consapevole di come il bomber potesse pagare lo scotto da un torneo come la Eredivisie alla Serie A italiana. Ora, piano piano, Giménez sta tornando in forma e in fiducia. È ancora un po' macchinoso, ma i suoi movimenti in profondità da grande prima punta ricominciano a farsi vedere.