Milan su Italiano? Il Bologna lo blinda così: le parole di Fenucci

Fenucci sulla squadra: "Grande professionalità, ragazzi splendidi"

"C'è grande professionalità, ragazzi splendidi che insieme hanno costruito l'anima del successo, la voglia di giocare insieme e di divertirsi per cercare di raggiungere un traguardo importante. E per fare questo bisogna giocare anche su piccoli dolori, così come ha fatto l'Inter contro il Barcellona". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, 30 milioni per il brasiliano che ha stregato Moncada >>>