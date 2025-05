Segna Raphinha, tifosi dell’Inter lasciano San Siro. Poi però … | VIDEO

Al gol del 2-3 di Raphinha in Inter-Barcellona, alcuni tifosi nerazzurri sono usciti da San Siro. Hanno provato a rientrare dopo il 3-3

Al gol di Raphinha in Inter-Barcellona, semifinale di ritorno di Champions League, alcuni tifosi nerazzurri hanno abbandonato lo stadio San Siro pochi minuti prima del fischio finale. Sul punteggio di 2-3 per il Barcellona, pensando nell'impresa sfumata. Al gol di Francesco Acerbi per il 3-3 nel recupero, però, gli stessi tifosi hanno provato a rientrare allo stadio ma non gli è stato consentito. Guarda il video