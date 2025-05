Inter-Barcellona 4-3, gol e highlights di Champions League | VIDEO

Gol e highlights di Inter-Barcellona, semifinale di ritorno della Champions League 2024-2025: decisivo Davide Frattesi ai supplementari

In questo video ecco gol e highlights di Inter-Barcellona, semifinale di ritorno della Champions League 2024-2025 disputatasi martedì sera a 'San Siro' e terminata 4-3 per i nerazzurri di Simone Inzaghi: decisivo Davide Frattesi ai supplementari. L'Inter giocherà, ora, in finale contro il PSG il prossimo 31 maggio all'Allianz Arena di Monaco di Baviera (Germania)