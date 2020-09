Verso Shamrock Rovers-Milan: ecco la probabile formazione rossonera

PROBABILE FORMAZIONE MILAN – Domani sera, alle ore 20:00, a Dublino (Irlanda), si disputerà Shamrock Rovers-Milan, gara valevole per il secondo turno preliminare di Europa League. Un match che, come noto, si giocherà in gara secca ed a porte chiuse. Una sfida che il Milan dovrà a tutti i costi vincere per accedere al terzo turno preliminare, in programma giovedì 24 settembre.

Milan, quante assenze per il debutto europeo

Al ‘Tallaght Stadium‘ il tecnico rossonero, Stefano Pioli, schiererà la miglior formazione possibile al netto delle assenze che, in casa Milan, sono davvero tante. ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina ha ricordato come i rossoneri debbano infatti rinunciare ad Andrea Conti, Alessio Romagnoli, Mateo Musacchio (infortunati), Ante Rebić (squalificato) e Rafael Leão (in quarantena).

Formazione Milan: porta, difesa e mediana

Pioli confermerà il suo modulo ormai preferito, il 4-2-3-1. In porta giocherà Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma. La difesa, da destra a sinistra, sarà composta da Davide Calabria, Simon Kjaer, Matteo Gabbia (favorito su Léo Duarte) e Theo Hernández. In mediana, spazio all’intesa, collaudata, tra Franck Kessié ed Ismaël Bennacer. Il neo-acquisto Sandro Tonali, in lista UEFA e convocato per Dublino, partirà dalla panchina.

Formazione Milan: trequarti ed attacco

Nel terzetto di trequartisti, sicuri titolari, da destra a sinistra, Samu Castillejo e Hakan Çalhanoglu. Unico dubbio di formazione, sul versante mancino, tra il belga Alexis Saelemaekers (favorito) e Brahim Díaz, il quale, però, dovrebbe subentrare a gara in corso. Centravanti, naturalmente, Zlatan Ibrahimović, che ha recuperato bene dal trauma contusivo alla gamba destra accusato nei giorni scorsi.

Formazione Milan: modulo e resoconto

Pertanto, secondo la ‘rosea‘ questa è la probabile formazione rossonera, schierata con il solito 4-2-3-1, in occasione di Shamrock Rovers-Milan di domani sera: G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernández; Kessié, Bennacer; Castillejo, Çalhanoglu, Saelemaekers; Ibrahimović.

