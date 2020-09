Europa League – Shamrock Rovers-Milan: la lista Uefa. “Mistero” Rebic

ULTIME NOTIZIE MILAN EUROPA LEAGUE – Ci siamo. Mancano solo due giorni a Shamrock Rovers-Milan, preliminare di Europa League che si giocherà giovedì a Dublino alle ore 20 (scopri qui dove vedere la partita in tv).

Milan Europa League: la lista alla Uefa

Il Milan nella giornata di oggi ha presentato all’Uefa la lista dei giocatori per la gara contro gli irlandesi. Come si può vedere sotto, sono stati inseriti i nuovi acquisti concretizzati negli ultimi giorni: il portiere Ciprian Tatarusanu (dalla Fiorentina), il centrocampista Sandro Tonali (dal Brescia) e il trequartista Brahim Diaz (dal Real Madrid). Nessuno di questi però dovrebbe partire dal primo minuto nella gara di giovedì. Ecco l’elenco completo con tutti i nomi.

Donnarumma A., Donnarumma G.*, Tatarusanu; Calabria, Romagnoli, Conti, Kjaer, Musacchio, Hernandez, Duarte, Gabbia*, Kalulu, Stanga*, Laxalt, Oddi*; Tonali, Bennacer, Kessie, Castillejo, Pobega*, Calhanoglu, Paqueta, Krunic, Saelemaekers, Mionic*, Diaz, Olzer*, Capone*, Frigerio*, Brambilla*; Ibrahimovic, Leao, Rebic, Maldini*, Colombo*, Tonin*.

* in lista B

Il “mistero” Rebic

In più utenti avranno notato che l’attaccante Ante Rebic è presente in lista nonostante la squalifica di cinque giornate rimediata in un Eintracht- Strasburgo (il croato si scagliò contro l’arbitro dopo aver commesso un bruttissimo fallo ai danni dell’estremo difensore dello Strasburgo). Qual è il motivo?

I rossoneri hanno inserito Rebic in modo tale che il croato possa scontare la squalifica e essere a disposizione per l’eventuale fase a gironi dell‘Europa League. Tecnicismo che consentirà dunque a Stefano Pioli di schierare l’attaccante nel caso in cui i rossoneri superassero i turni preliminari. In ogni caso, ecco la probabile formazione di Shamrock Rovers-Milan.

MILAN (4-2-3-1). Donnarumma; Calabria, Gabbia, Kjaer, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers: Ibrahimovic. Allenatore: Pioli.

SPUNTA IL NOME DI KEITA E NON SOLO>>>

PAQUETA, IL SUO FUTURO E’ IN BILICO >>>

NOME NUOVO PER IL CENTROCAMPO >>>

TUTTE LE NOSTRE NOTIZIE DI CALCIOMERCATO >>>