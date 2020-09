Calciomercato Milan – Tutto ruota intorno a Paqueta: ecco chi lo cerca

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Lucas Paqueta, classe 1997, al momento blocca le mosse in entrata del Milan in sede di calciomercato. Lo ha ricordato il sito web di ‘Sport Mediaset‘.

Paqueta, via libera alla cessione anche da Pioli

L’ex Flamengo non rientra nei piani tecnici di Stefano Pioli, che ha già dato il suo benestare alla partenza di Paqueta. Per ora, però, il Milan ha ricevuto soltanto alcune richieste di informazioni per il brasiliano e nessuna offerta concreta.

Milan: 22-23 milioni per cedere il brasiliano

Per cedere Paqueta il Diavolo chiede almeno 22-23 milioni di euro. Cifra minima per evitare di iscrivere una minusvalenza in bilancio. La pista Fiorentina, per il numero 39, si è raffreddata con il passare delle settimane. Resta calda, invece, l’opzione Olympique Lione.

Lione su Paqueta: cessione Depay e poi offerta al Milan

Il Barcellona è sul punto di acquistare dall’OL l’esterno offensivo olandese Memphis Depay per 30 milioni di euro. Una volta ceduto Depay, l’Olympique Lione avrebbe a disposizione il tesoretto da girare al Milan per consegnare Paqueta al tecnico Rudi Garcia.

L’ex Flamengo piace anche a Betis e Valencia

Quelli con l’OL sono i discorsi più avviati per Paqueta, nonostante, negli ultimi giorni, Betis e Valencia sembra si stiano informando sulla situazione del centrocampista sudamericano. Una volta ceduto, spera il Milan, Paqueta, a quel punto scatterebbe l’assalto concreto ai nuovi rinforzi.

Milan, dal numero 39 i soldi per i rinforzi

Il Milan vuole un nuovo centrocampista (i candidati principali restano sempre Tiémoué Bakayoko, Boubakary Soumaré e Florentino Luís) ed un nuovo difensore centrale. Il preferito, in tal senso, resta sempre Nikola Milenković della Fiorentina. Ma Rocco Commisso, Presidente viola, ha per ora messo il veto alla sua partenza.

Paqueta via per Milenković e Chiesa?

Con i soldi di Paqueta (e di Rade Krunić, che partirà con destinazione Friburgo dopo il match di Europa League), il Milan potrebbe però migliorare la propria offerta per Milenković. E, perché no, avviare una trattativa più complessa con la Fiorentina al fine di includere anche Federico Chiesa. ECCO LE PAROLE DI COMMISSO SUL GIOIELLO DEI VIOLA >>>