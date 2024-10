Il tecnico Paulo Fonseca dovrebbe recuperare due titolari per il match di San Siro. Tra i pali il solito Mike Maignan, mentre in difesa ci saranno Emerson Royal (dato l'infortunio di Davide Calabria) a destra con Theo Hernandez a sinistra, che in campionato è squalificato per un'altra giornata. Al centro invece dovrebbero giocare Strahinja Pavlovic e Fikayo Tomori. A centrocampo spazio a Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders, mentre sulla trequarti si dovrebbe optare per Christian Pulisic e Rafael Leao sugli esterni con Ruben Loftus-Cheek sotto punta. In attacco Alvaro Morata.