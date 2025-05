Milan-Bologna, ecco tre insegnamenti verso la Coppa Italia: e il primo schiaffo ...

Il primo insegnamento che il tecnico lusitano può annotare sul suo taccuino è sicuramente che il Bologna non è un avversario da sottovalutare. Al di là di quello che dice la classifica in questo momento, da un anno e mezzo a questa parte i rossoblù sono entrati in un'altra dimensione. Non sono più quella squadra che veleggia nelle zone centrali della classifica. Si tratta di un club che ormai può lottare puntualmente per le coppe europee. E lo ha dimostrato ieri in campo. I felsinei sono ostici da battere, non per niente quella di ieri rappresentava la quarta sconfitta nel 2025, per cui non si deve pensare di fare una passeggiata di salute.