Sportiello compie oggi 33 anni. Ecco gli auguri del Milan

(fonte: acmilan.com) - È il 10 maggio e oggi festeggiamo Marco Sportiello, che spegne 33 candeline nel suo secondo compleanno in rossonero. Un giorno speciale per uno dei professionisti più esperti della nostra rosa, sempre pronto a mettersi al servizio della squadra con serietà, equilibrio e spirito di gruppo. Arrivato nell'estate 2023, Marco ha garantito solidità e prontezza ogni volta che è stato chiamato in causa. Nella stagione in corso ha collezionato 3 presenze ufficiali: in Serie A contro Lecce e Udinese, e in Coppa Italia contro il Sassuolo. In ciascuna occasione ha risposto con attenzione e affidabilità, dimostrando la sua importanza nel gruppo e confermandosi una risorsa preziosa per Mister Conceição. A Marco vanno i più sinceri auguri di buon compleanno da parte di tutta la famiglia rossonera!