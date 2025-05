Milan-Bologna, ecco come stanno Fikayo Tomori e Fofana | PM News

Ieri c'è stata Milan-Bologna ed è finita 3-1 per i rossoneri, che hanno vinto il primo dei due incontri, seppur abbiano fatto a meno di Youssouf Fofana dall'inizio e di Fikayo Tomori per gran parte della partita. Anche i rossoblù avevano diversi assenti, che si augurano di recuperare per la finale di mercoledì, così come i rossoneri. Il francese aveva subito una botta al piede nella partita precedente, mentre l'inglese sembrava avere problemi alla testa dopo uno scontro ieri. Entrambi, secondo quanto appreso da PianetaMilan, hanno lavorato oggi sul campo, ma in modo individuale. Domani, teoricamente, potrebbero già essere nuovamente in gruppo e quindi essere a disposizione in vista della trasferta per la finale. LEGGI ANCHE: Milan, Pulisic: quello che conta di più non è il gol. E le parole su Conceicao ...>>>