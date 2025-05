Gabriel celebra il suo “capitolo indimenticabile” al Milan su Instagram

Un tuffo nel passato per Gabriel Ferreira, ex portiere del Milan che ha voluto condividere con i suoi follower su Instagram alcuni scatti

Un tuffo nel passato per Gabriel Ferreira, ex portiere del Milan che ha voluto condividere con i suoi follower su Instagram alcuni scatti che ripercorrono la sua esperienza in rossonero. Il brasiliano, che ha difeso la porta del Diavolo in 7 occasioni nella Serie A 2013-14 e ha fatto parte della squadra che ha conquistato la Supercoppa Italiana nel 2016-17, ha affidato ai social network i suoi ricordi milanisti.