Milan-Bologna, Gimenez decisivo: è il migliore in campo

Le statistiche di Gimenez parlano chiaro: 2 gol su 2 tiri in porta, un rendimento decisivo in soli 25' di gioco. La sua presenza ha dato una svolta alla gara, dimostrando quanto sia importante per la squadra. Con un totale di 5 passaggi precisi e un intervento difensivo, ha mostrato forza, carattere, una condizione in crescita all'interno di un periodo di ripresa dopo la rete a Venezia. L'attaccante messicano è arrivato a quota 6 gol da milanista.