Rampulla punge il Milan: e sulla lotta Scudetto…

Michelangelo Rampulla, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla lotta scudetto e in merito al Milan

Rampulla: "Il Milan dovrebbe giocare per vincere sempre. Lo scudetto..."

Sulla lotta Scudetto: "Dal punto di vista mentale c'è la finale di mezzo e non te la togli di mezzo. La finale ce l'hai in testa, è troppo importante. Ma l'Inter farà di tutto per vincere, di sicuro non sempre con tutti i titolari, a cui servirà riposo, visto ieri, perché sennò non ci arriveranno bene. Credo che squadre come Inter, Juve, Milan, giocano sempre per vincere. Io dico una cosa: quando Inzaghi ha avuto il coraggio di togliere Calhanoglu e Mkhitaryan per mettere Frattesi e Zielinski, ho pensato che l'avrebbe vinta. Ha fatto veramente una mossa importante e un grande lavoro Inzaghi".