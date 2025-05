Scarpa d’Oro 2025: Gyokeres sorprende Salah, ma Kane e Mbappé non mollano

Nella bagarre per le posizioni di vertice troviamo anche un volto nuovo per il calcio italiano, Mateo Retegui. L'attaccante italo-argentino del Genoa sta vivendo una stagione positiva e si inserisce di diritto tra i migliori marcatori europei. A completare questo quintetto di pretendenti al titolo di miglior marcatore continentale c'è un nome ben noto, quello di Kylian Mbappé. Il talento francese del Paris Saint-Germain, nonostante le continue voci sul suo futuro, continua a segnare con regolarità e non ha alcuna intenzione di abdicare.

Questa è la classifica dei principali contendenti alla Scarpa d'Oro 2025, prendendo in considerazione solamente i giocatori che militano in campionati con un coefficiente superiore a 1 o che, pur giocando in leghe con coefficiente inferiore, vantano un numero di gol tale da competere con i migliori. La lotta per il titolo di miglior marcatore europeo si preannuncia avvincente fino all'ultima giornata, con diversi bomber pronti a dare il tutto per tutto per conquistare l'ambito riconoscimento. Il finale di stagione promette scintille, con i gol dei protagonisti di questa emozionante corsa che terranno con il fiato sospeso gli appassionati di calcio di tutta Europa. LEGGI ANCHE: Milan, Reijnders ormai è fuori categoria: Conceicao gli cambia ruolo ma lui … >>>