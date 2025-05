De Paola: “De Zerbi ha mitizzato il Milan di Sacchi, è l’uomo giusto”

Le parole di De Paola sottolineano come De Zerbi, con la sua filosofia di gioco offensiva, propositiva e basata su principi tattici moderni, possa rappresentare un ideale punto di ripartenza per il Milan. Il riferimento al "Milan di Sacchi", una delle squadre più iconiche e rivoluzionarie della storia del calcio, non è casuale. De Paola intravede in De Zerbi un allenatore capace di riportare un'identità di gioco forte e riconoscibile, un elemento che i tifosi rossoneri auspicano da tempo.

Oltre a De Zerbi, De Paola menziona anche Maurizio Sarri come possibile candidato per la panchina del Milan. L'ex allenatore di Napoli, Juventus e Lazio è noto per il suo calcio organizzato e per la sua attenzione ai dettagli tattici. Tuttavia, la preferenza netta dell'opinionista sembra pendere verso De Zerbi, visto come un profilo più in linea con la storia e le ambizioni di un club come il Milan.