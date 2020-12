Pagelle Sampdoria-Milan, i voti del CorSport: Tonali cresce

Sampdoria-Milan 1-2: i voti del ‘Corriere dello Sport’

PAGELLE SAMPDORIA-MILAN – Altro successo esterno, stavolta 1-2, per il Diavolo a ‘Marassi‘ in occasione di Sampdoria-Milan, posticipo domenicale della 10^ giornata di Serie A. Vediamo insieme voti e giudizi dei calciatori rossoneri espressi nelle pagelle del ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola per questo match.

Pagelle Sampdoria-Milan, il migliore in campo

Franck Kessié, voto 7: “È l’uomo delle grandi responsabilità. Resta sempre alle spalle di Sandro Tonali, schiacciandosi tra i due centrali (o alla sinistra di Alessio Romagnoli) quando deve far ripartire l’azione. Poi il rigore. Sa che non può sbagliarlo, e infatti …”.

Pagelle Sampdoria-Milan, il giudizio sul mister

Stefano Pioli, voto 7: “Altra vittoria senza Zlatan Ibrahimović con i cambi azzeccati. È un successo di forza e di carattere con cui il Milan respinge l’attacco dell’Inter”.

Pagelle Sampdoria-Milan, il match-winner

Samu Castillejo, voto 7: “Prima palla toccata, 34 secondi dopo il suo ingresso in campo, gol decisivo. Può bastare”.

Pagelle Sampdoria-Milan, mezza squadra molto bene a ‘Marassi’

Voto 6,5, quindi, per molti interpreti della compagine milanista. Gigio Donnarumma (“Una paratona sul colpo di testa Lorenzo Tonelli”), Davide Calabria (“Dieci su dieci da titolare, tutte meritate. Gioca al massimo dal primo all’ultimo minuto”), Matteo Gabbia (“Non corre mai rischi nel primo tempo”).

Ed ancora Alessio Romagnoli (“Buona sostanza ed una bella resistenza nella ripresa”), Theo Hernández (“Non è arrembante come al solito, ma ugualmente decisivo: prima con il lancio per Ante Rebić in occasione del palo, poi procurando il rigore”) e Sandro Tonali (“Cresce durante la gara e ad inizio ripresa centra il palo”). 6,5 anche per Jens Petter Hauge, entrato benissimo in partita.

Pagelle Sampdoria-Milan, largo alle sufficienze

Voto 6, dunque, per Hakan Çalhanoğlu (“Nel primo tempo, nelle lunghe fasi di possesso palla del Milan manca un po’ della sua qualità. Nella ripresa sale di tono”) ed Ante Rebić (“Al centro dell’area non si trova a suo agio. Nella prima occasione si fa chiudere da Alex Ferrari, nella seconda non è fortunato: palla respinta sulla linea e poi palo. Diventa uomo-assist per il raddoppio di Castillejo”).

Pagelle Sampdoria-Milan, le note dolenti

Voto 5,5, infine, per Alexis Saelemaekers ("Stavolta è scarsa la sua produzione offensiva") e 5 per Brahim Díaz, giudicato il peggiore in campo del Diavolo. "Troppi errori, troppe incertezze in una partita in cui servirebbero la sua fantasia ed il suo passo corto e rapido per mettere in difficoltà la difesa doriana. Inevitabile il cambio nell'intervallo".