Sampdoria-Milan, Pioli: “Vinciamo perché siamo forti. Colpito dalla mentalità”

Sampdoria-Milan, le dichiarazioni di Pioli nel post-partita

SAMPDORIA-MILAN ULTIME NEWS – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ al termine del match Sampdoria-Milan, gara della 10^ giornata di Serie A a ‘Marassi‘. Queste le dichiarazioni di Pioli:

Sulla partita: “Ho detto ai ragazzi che siamo una squadra vera. E’ un gruppo che sfrutta tutte le situazioni, anche le più delicate e negative, per dimostrare il valore che ha. La prima volta che giocavamo senza Zlatan Ibrahimović, Simon Kjær e Ismaël Bennacer: tre giocatori per rendimento e leadership molto importanti. Ma qui abbiamo ottimi giocatori, un gruppo coeso, un club che ci mette in condizione di fare bene. Vogliamo fare bene, vogliamo vincere tutte le partite. Sappiamo bene che non sarà possibile, ma vogliamo avere entusiasmo per affrontare ogni singola partita”.

Sul gol preso nel finale: “Sbagliando pensavo che con quel gol avevamo chiuso la partita. Pensavamo di averla vinta, e poi così stato. Il gol subito però ci ha complicato le cose fino alla fine. Con rispetto di tutti, credo sia giusto esultare. Era una delle partite più difficili, arrivavamo dall’Europa League, l’abbiamo preparata solo ieri mattina. Gli avversari hanno avuto una settimana. Giusto che ci prendiamo delle soddisfazioni e che i ragazzi si prendano i complimenti”.

Sulla squadra ‘verde’ oggi in campo: “Oggi avevamo in campo una squadra giovanissima, forse la più giovane quest’anno. Mi colpisce la squadra per la sua maturità, ci viviamo bene questo momento. Non pensiamo al futuro, né troppo al futuro. Viviamo questa situazione, con la consapevolezza di insistere sulle situazioni che possono darci dei vantaggi”.

Sull’assenza di Ibrahimović: “Tutti sappiamo quanto Zlatan ci ha fatto crescere e ci ha dato. Ci auguriamo di vederlo in campo il prima possibile. Il nostro è un lavoro profondo, ogni singolo giocatore ci ha messo del suo per farci crescere. Portiamo idee e lavoro di qualità, ma se non abbiamo giocatori di qualità non vinciamo le partite. D’accordo con Giuseppe Bergomi: vinciamo le partite perché abbiamo dei giocatori forti. Bravi i ragazzi”.

Sui tanti gol presi sui calci piazzati: “L’ultimo gol in campionato preso su azione è stato quello del Napoli. I calci piazzati ci devono vedere più attenti. Paghiamo un po’, siamo una squadra con non tantissimi centimetri. Abbiamo avuto più occasioni da gol degli avversari, potevamo gestire un po’ meglio la palla, rifiatare un attimo, abbiamo giocato anche stasera a ritmi alti, perché ci piace così. Però se si ha la possibilità di gestire un po’ il possesso ogni tanto è meglio …”.

Sull’atteggiamento tattico del Milan: “Noi cerchiamo di prendere posizioni per mettere in difficoltà gli avversari ed avere più soluzioni possibili. E’ quello che proviamo a fare. Ogni avversario, ogni partita, però, ci presenta delle situazioni diverse. E dobbiamo sapere come interpretarle con qualità”.

Sulle avversarie per lo Scudetto: “Credo che anche i risultati della giornata di oggi ci dicono che le squadre forti stanno arrivando, sono lì. Inter, Juventus e Napoli rimangono le squadre più forte. La Juventus è ancora la favorita, ha vinto 9 Scudetti di fila, i giocatori sono i più forti. L’Inter, che era arrivata a -1 dalla Juventus, con Achraf Hakimi e Arturo Vidal lotterà fino alla fine. Noi dobbiamo pensare a giocare così, a crescere, a migliorare, affrontando ogni singola partita”.

Sul mercato di gennaio: "Ho un rapporto con Ivan Gazidis, Paolo Maldini, Frederic Massara di confronto continuo, rispetto dei ruoli e condivisione di tutto. Ma io sono concentrato sulla squadra, far crescere i giocatori, che hanno tanti ampi margini di miglioramento. Non sto pensando al mercato di gennaio, che è particolare. Abbiamo tante gare in 15 giorni, la gara di Europa League dove dobbiamo fare bene, cercare di vincere. La società si occuperà di tutte queste situazioni".