Calciomercato Milan – Pioli ha scelto il nuovo difensore | News

Calciomercato Milan: la scelta di Pioli sul nuovo difensore per gennaio

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Stefano Pioli, tecnico del Milan, è uno dei maggiori artefici dei successi che la squadra rossonera sta ottenendo in questo 2020. L’allenatore emiliano, come confermato nel post-partita di Sampdoria-Milan 1-2, è in perfetta sintonia con la dirigenza del club di Via Aldo Rossi e gli effetti di questo bel legame si vedono poi sul terreno di gioco.

Il rapporto che Pioli ha con l’amministratore delegato Ivan Gazidis, con il direttore tecnico Paolo Maldini e con il direttore sportivo Frederic Massara è davvero molto buono. Tra il management ed il tecnico del Milan c’è intesa anche e soprattutto su come operare sul mercato. “Io mi concentro sul campo, la società sa quello che deve fare sul mercato”, ama ripetere sempre Pioli. È pur vero, però, che l’allenatore ha fornito alla dirigenza delle indicazioni su come muoversi a gennaio.

Non è un mistero che il Milan sta cercando un nuovo difensore centrale. In questo periodo si accostano tanti nomi ai rossoneri. Nonostante per il calciomercato di gennaio manchi ancora poco meno di un mese, il Milan di Pioli inizia a muoversi già concretamente. E, secondo quanto riferito in Scozia dal ‘Glasgow Times‘, Pioli sarebbe un estimatore di Kristoffer Ajer, classe 1998, colosso norvegese del Celtic.

Il Milan ha seguito Ajer nelle ultime sessioni di calciomercato, provandolo a prendere senza successo. Pioli lo ha potuto vedere da vicino nel doppio confronto degli ‘Hoops‘ contro il Diavolo in Europa League, rimanendone soddisfatto. Pertanto, se il club di Via Aldo Rossi, a gennaio, concentrasse tutti i propri sforzi su Ajer farebbe contento il proprio allenatore. D’altronde, in base alle informazioni in possesso dell’Herald & Times, Ajer vorrebbe andare via.

L’agente del calciatore, al pari di quello di Olivier Ntcham, già da qualche mese avrebbe infatti chiesto al Celtic di fissare un prezzo per la cessione, di modo da poter concretizzare un trasferimento alla prima sessione di mercato disponibile, ovvero quella di gennaio. Ajer, dunque, vuole lasciare i biancoverdi e, in tal caso, il Milan sarebbe in prima fila per acquisirne il cartellino e soddisfare, così, i desideri del suo allenatore.

In fin dei conti, Pioli meriterà anche un regalo di Natale per quanto sta dando al Milan nell'ultimo anno …