Mercato Milan – Donnarumma, pronto il sostituto in caso di addio / News

Mercato Milan, Donnarumma addio? C’è il sostituto

Il Milan vola sul campo e continua a macinare risultati e record. In occasione del match contro la Sampdoria, i rossoneri hanno stabilito un traguardo storico: 30 partite consecutive in gol in Serie A. Una crescita esponenziale per una squadra che, soltanto un anno fa, galleggiava nelle zone basse della classifica dopo la sciagurata gestione Marco Giampaolo. Il mondo si è completamente ribaltato, Stefano Pioli ha dato identità e un senso d’appartenenza che non si vedeva da svariati anni. Un Milan grande sicuramente grazie all’esplosione di alcuni calciatori in particolare. Molti tra questi, però, sono in scadenza di contratto già a giugno 2021; una situazione tutt’altro che tranquilla, perché potrebbe scombussolare il presente e soprattutto il futuro.

Il primo nome in evidenza non può che essere Gianluigi Donnarumma. Nell’estate del 2017 il suo prolungamento di contratto fu un vero e proprio caso mediatico, con uno scontro accesso tra l’allora direttore sportivo Massimiliano Mirabelli e l’agente Mino Raiola. Proprio quest’ultimo, nei giorni scorsi, ha rilasciato un’intervista che lascia perplessi sul destino di ‘Gigio’. “Al momento è del Milan, poi si vedrà. Rischio divorzio? Di sicuro c’è solo che non è più quello di quattro anni fa e sono in tanti ad informarsi su di lui. Però mi fermo qui. Non voglio che diventi un rinnovo mediatico come in passato”.

Dunque, nonostante la voglia di rimanere al Milan di Donnarumma e il cauto ottimismo della società, nulla è ancora deciso. Intanto arrivano delle indiscrezioni dalla Spagna sulle squadre interessate al classe 1999. Secondo quanto riferisce ‘Don Balon’, ci sarebbe l’interesse di Tottenham e Psg, che lo ha cercato più volte in passato. Proprio dai francesi, inoltre, potrebbe arrivare il sostituto in rossonero: si tratta di Keylor Navas. L’estremo difensore, classe 1986, potrebbe diventare un’ulteriore chioccia per i giovani rossoneri. Il club transalpino lo valuta 10 milioni di euro, ma l’età avanzata potrebbe anche permettere un consistente sconto. Occhio però all’ingaggio, perché il costaricano percepisce attualmente 12 milioni lordi. Mercato Milan: Dalot più vicino al riscatto rossonero: il motivo >>>