Calciomercato Milan – Maldini punta al grande colpo: Bailey | News

Calciomercato A.C. Milan: Bailey sulla lista della spesa di Maldini

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan si inserisce nella corsa al cartellino di Leon Bailey, classe 1997, esterno offensivo giamaicano di proprietà del Bayer Leverkusen.

Lo ha riferito, in Inghilterra, il ‘Daily Mail‘. Bailey, punto di forza della Giamaica, milita in Bundesliga, nella fila delle ‘Aspirine‘, dal gennaio 2017, quando venne acquistato dai belgi del Genk.

In Germania, finora, ha segnato 31 gol in 131 gare. In questa stagione, tra gol (7) ed assist (6) tra campionato ed Europa League, ha attirato su di sé l’interesse di tanti top club europei.

Il Milan è tra questi. Attaccante esterno in grado di giocare su ambedue le fasce, Bailey potrebbe arrivare nel calciomercato estivo, quando il Bayer Leverkusen potrebbe far scattare un’asta per il proprio gioiello.

Su di lui è in pressing l’Arsenal, ma piace anche a Tottenham, Everton e Manchester United nella Premier League inglese, nonché al PSG nella Ligue 1 francese.

Per il Diavolo rappresenterebbe un colpo da 90, quell’elemento in grado di alzare il tasso tecnico della squadra rossonera sulla trequarti e capace di garantire un ottimo quantitativo di reti e suggerimenti vincenti per Zlatan Ibrahimović e compagni.

Paolo Maldini, direttore tecnico del club di Via Aldo Rossi, lo ha inserito nella lista della spesa poiché giovane, molto bravo e dall’ingaggio relativamente contenuto. I rapporti tra Milan e Bayer Leverkusen, poi, sono ottimi dopo la conclusione dell’affare Hakan Çalhanoğlu nel 2017.

Ma quanto potrebbe costare Bailey al Milan nel calciomercato estivo 2021? Il ‘Daily Mail‘ spiega che le ‘Aspirine‘, dopo aver venduto la scorsa estate Kai Havertz al Chelsea per 80 milioni di euro, per il giamaicano potrebbero anche ‘accontentarsi’ della metà.

Per 36 milioni di sterline, pari a circa 40 milioni di euro, Bailey sarà libero di andare dove vuole. La speranza, in Via Aldo Rossi, è che tra le tante squadre interessate possa scegliere i colori rossoneri.