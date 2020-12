Calciomercato Milan – Difensore, c’è l’intesa con il prescelto | News

Calciomercato A.C. Milan: difensore, scelta fatta per gennaio

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Quattro reti incassate contro Parma e Genoa (avversarie di certo non irresistibili). Gli infortuni che hanno messo fuori causa Simon Kjær e Matteo Gabbia. Poi Mateo Musacchio e Léo Duarte ai margini del progetto tecnico.

Tutti buoni motivi, questi, affinché il Milan, nel calciomercato di gennaio che comincerà tra una decina di giorni, acquisti un nuovo difensore centrale. Un elemento così, ad onor del vero, sarebbe dovuto arrivare già in estate ma il Milan, non riuscendo la trovare la giusta opportunità, aveva poi preferito rinviare ogni discorso al 2021.

Adesso, però, l’innesto di un nuovo centrale nell’organico del tecnico Stefano Pioli non è più procrastinabile ed i dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara sono già all’opera per accontentare l’allenatore e rinforzare la retroguardia milanista. Sono tanti i nomi che, in questo periodo, da varie fonti, vengono accostati al Diavolo.

Tra i più ‘caldi, sicuramente, Ozan Kabak (classe 2000, turco dello Schalke 04), quindi Matteo Lovato (anch’egli 2000, di proprietà dell’Hellas Verona) e Mohamed Simakan, sempre del 2000, francese dello Strasburgo. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, sembra che sia proprio quest’ultimo quello che, al momento, è più vicino a vestire presto i colori rossoneri.

Sarà, dunque, Simakan il colpo di calciomercato del Milan con l’arrivo del nuovo anno? Probabile. Il Diavolo, infatti, avrebbe già trovato l’accordo con il poderoso centrale per un contratto fino al 30 giugno 2025. Cosa manca, dunque, per vedere Simakan approdare alla corte di Pioli? L’intesa con il suo club. Lo Strasburgo, infatti, in estate aveva rifiutato i 13 milioni di euro offerti dal Milan, chiedendone 20.

Adesso, però, la situazione è diversa: gli alsaziani navigano in cattive acque in Ligue 1 (solo +3 dalla zona retrocessione) e, pertanto, potrebbero abbassare le loro pretese su Simakan, accettando la proposta del Diavolo qualora questo alzasse la propria offerta portandola fino a 15 milioni di euro. Calciomercato Milan, Maldini pronto a piazzare un colpo ‘alla Hauge’ >>>