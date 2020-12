Calciomercato Milan – Simakan si avvicina. Le novità | News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: obiettivo Simakan

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Come scritto dalla Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, il Milan cerca un difensore centrale in vista del mercato di gennaio. Proseguono i contatti con Ozan Kakak dello Schalke 04, così come quelli per Matteo Lovato, calciatore che si sta mettendo in luce al Verona.

Attenzione soprattutto a Mohammed Simakan, punto di forza dello Strasburgo. Ad ottobre Maldini e Massara offrirono circa 12 milioni di euro, con il giocatore che trova sempre più consensi all’interno della società. Simakan può giocare anche come terzino destro e dunque può essere un’alternativa a Davide Calabria. Nelle ultime settimane il Milan e il club francese si sarebbero avvicinati, e dunque la sensazione è che l’affare possa andare in porto. Calciomercato Milan: Maldini fa all in su un centrocampista. VAI ALLA NOTIZIA>>>