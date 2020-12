Calciomercato Milan – Tutto su de Paul: ora c’è anche il prezzo | News

Calciomercato A.C. Milan: sarà de Paul il sostituto di Çalhanoğlu?

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Rodrigo de Paul, classe 1994, fantasista argentino dell’Udinese, torna, prepotentemente, nel mirino del Milan.

Il giocatore argentino, ex Racing Club e Valencia, gioca nel nostro campionato dalla stagione 2016-2017. Calciatore già rodato in Serie A, dove ha dimostrato tutto il proprio valore, de Paul è seguito da tempo dagli osservatori di calciomercato del Milan.

Il Diavolo potrebbe trovarsi costretto ad acquistare un nuovo trequartista, nei prossimi mesi, giacché, a quanto sembra, Hakan Çalhanoğlu avrebbe deciso di non prolungare il proprio accordo con il club di Via Aldo Rossi, attualmente in scadenza il prossimo 30 giugno 2021.

L’operazione de Paul, per il Milan, avverrebbe pertanto la prossima estate, quando il turco avrà lasciato Milanello a parametro zero. L’idea di acquistare il numero 10 dell’Udinese di Luca Gotti avrebbe ripreso quota, e forza, nelle ultime ore visto che il Real Madrid sembrerebbe intenzionato a riportare Brahim Díaz alla ‘Casa Blanca’ al termine della stagione.

Per arrivare a de Paul, il Milan dovrà stanziare però un cospicuo budget sul calciomercato. La richiesta dell’Udinese, club con cui il forte calciatore sudamericano è sotto contratto fino al 30 giugno 2024, è di 40 milioni di euro. I friulani sanno perfettamente, infatti, che il loro fantasista è un giocatore ambito e corteggiato. Sperano di poter ricavare il più possibile da una sua eventuale cessione.

Negli anni, de Paul è diventato anche più disciplinato dal punto di vista tattico ed in grado di svolgere non soltanto più le mansioni di mezza punta, bensì anche di mezzala a centrocampo. Ad ogni modo, il Milan monitora la sua situazione con molta attenzione e, dunque, nel caso in cui davvero non si trovi un’intesa con Çalhanoğlu per il rinnovo, dovrebbe virare su di lui.

De Paul ha nel direttore tecnico Paolo Maldini un grande estimatore. Il Diavolo, comunque, dovrà fare attenzione alla concorrenza dell’Inter, che cederà, in quel ruolo, Christian Eriksen già nella sessione di mercato di gennaio, della Juventus e del Napoli. Per de Paul, pertanto, soltanto l’imbarazzo della scelta. Per il Milan un’occasione da non lasciarsi sfuggire, nonostante gli alti costi dell’operazione. Calciomercato Milan, colpo dal Real Madrid a rischio: si muove anche il Manchester United >>>