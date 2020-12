Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Calhanoglu via a parametro zero” | News

Calciomercato Milan: presto l’addio a Calhanoglu

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito, in Spagna, da ‘todofichajes.com‘, Hakan Calhanoglu avrebbe deciso di non rinnovare il proprio contratto con il Milan.

Come ormai noto, il contratto di Calhanoglu con il club di Via Aldo Rossi scadrà il prossimo 30 giugno 2021. Sono in piedi, da tempo, negoziati tra le parti per il prolungamento ma, finora, l’entourage del turco e la società sono rimasti molto distanti.

Più di 6 milioni di euro netti l’anno la richiesta di Gordon Stipic, agente di Calhanoglu, per rinnovare il contratto; 3,5 milioni di euro netti a stagione, massimo 4 con i bonus, la proposta del Milan.

A queste basi, il rinnovo non avverrà. Per ‘Todofichajes.com‘, Calhanoglu avrebbe deciso di guardarsi intorno e, dalla stagione 2021-2022, approdare a parametro zero in un’altra squadra.

Su tutte, interessate a Calhanoglu sono PSG e Manchester United.