Calciomercato Milan – Il difensore per gennaio lo manda Mourinho | News

Calciomercato A.C. Milan: nuovo centrale dagli ‘Spurs’ di Mourinho?

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – José Mourinho, come noto, non è un personaggio che piace particolarmente alla Milano rossonera. Il tecnico portoghese, infatti, nel 2010 centrò, alla guida dell’Inter, il ‘Triplete‘ (vittoria della Serie A, della Coppa Italia e della Champions League), entrando, di diritto, nella storia nerazzurra e nella lista dei nemici giurati del Milan.

Eppure Mourinho, nel prossimo calciomercato di gennaio, potrebbe fare un favore al Milan. Risolvendo, di fatto, la problematica del difensore centrale che, a tutt’oggi, manca nell’organico di Stefano Pioli. Il manager lusitano, al timone del Tottenham Hotspur dal 20 novembre 2019, sta infatti brillando alla conduzione tecnica dei londinesi, portati al primo posto in Premier League dopo un paio di annate in chiaroscuro.

Ma, come suo solito, Mourinho ha deciso di puntare su un blocco di calciatori ritenuti ‘fedelissimi’, lasciando qualcun altro nel dimenticatoio. È il caso di Davinson Sánchez, classe 1996, difensore centrale ex Ajax e punto di forza della Nazionale colombiana. Davinson Sánchez è stato lasciato fuori da Mourinho in quattro delle ultime cinque gare del Tottenham tra campionato ed Europa League.

Superato, persino, da Joe Rodon, difensore gallese prelevato dallo Swansea City. Secondo quanto riferito da ‘The Sun‘, la situazione di Davinson Sánchez avrebbe messo in allerta il Milan, che, da sempre, apprezza le qualità del difensore della Colombia, nonostante questi, anno dopo anno, non ha propriamente rispettato le enormi aspettative che c’erano su di lui non appena affacciatosi nel grande calcio.

Il Tottenham, ha scritto il tabloid britannico, sarebbe pronto ad ascoltare offerte per Davinson Sánchez. Anche perché l’idea del management del club londinese sarebbe quella di reinvestire, poi, i fondi ricavati dalla sua cessione per l’assalto a Milan Škriniar, centrale slovacco dell’Inter che Mourinho chiede, da mesi, con insistenza, al Presidente Daniel Levy. Ma quanto potrebbe costare Davinson Sánchez al Milan?

‘The Sun‘ ha spiegato che, avendolo pagato 42 milioni di sterline (circa 46,5 milioni di euro) nel 2017, il Tottenham vorrebbe più o meno la stessa cifra. Difficilmente, però, il club rossonero pagherebbe tale importo per un calciatore. Qualora, invece, Mourinho aprisse ad un prestito con diritto di riscatto cifre più basse, perché no? Calciomercato Milan, nome nuovo per la trequarti. C’è anche la Juventus >>>