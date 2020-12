Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “La scelta del Real Madrid su Brahim Díaz”

Calciomercato Milan, le ultime sul futuro di Brahim Díaz

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Si complica la permanenza al Milan di Brahim Díaz. Il fantasista andaluso, classe 1999, come è noto si trova al Milan in prestito secco dal Real Madrid.

Il club di Via Aldo Rossi vorrebbe cercare di trattenerlo a Milano, intavolando una trattativa per il suo riscatto con le ‘Merengues‘. Ma, secondo quanto riportato, in Spagna, da ‘Don Diario‘, alla ‘Casa Blanca‘ avrebbero ben altri piani per l’attuale numero 21 rossonero.

Secondo il sito web iberico di informazione, infatti, Brahim Díaz, che sta convincendo tutti con questi suoi primi mesi al Milan (4 gol ed un assist in 14 gare tra Serie A ed Europa League) a fine stagione tornerà al Real Madrid, che ha tutta l’intenzione di puntare su di lui per la stagione 2021-2022.

Nelle intenzioni del club presieduto da Florentino Pérez, Brahim Díaz, in organico, prenderà il posto di Isco Alarcón, dato per partente. Calciomercato Milan: via Hakan Çalhanoğlu? Ecco il suo possibile sostituto >>>