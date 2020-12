Mercato Milan – Colpo dal Real Madrid a rischio, si muove lo United / News

Mercato Milan, il Manchester United su Lucas Vazquez

Un inizio di stagione super con la voglia di non fermarsi sul più bello. Il Milan sta confermando alla grande quanto fatto di buono dal post-lockdown in poi. Gli innesti di Zlatan Ibrahimovic e Simon Kjaer hanno alzato il livello di una squadra sì talentuosa, ma troppo giovane per reggere la pressione di una piazza così importante. Come riferito da Paolo Maldini, questa squadra sta sognando e non vuole di certo smettere di farlo. Per questo motivo a gennaio sarà d’obbligo intervenire su alcune mancanze che la rosa ha dimostrato, ma ci sarà anche il tempo di cogliere eventuali occasioni.

Una di queste potrebbe essere rappresentata da Lucas Vazquez, esterno destro del Real Madrid in scadenza a giugno 2021. Nei giorni scorsi, dalla Spagna, hanno dato addirittura per fatto l’approdo dello spagnolo in rossonero. Un profilo duttile alla Saelemaekers, che è sempre un vantaggio avere in squadra. Negli ultimi anni il classe 1991 ha avuto sempre meno spazio nello scacchiere di Zinedine Zidane, tanto che ha dovuto reinventarsi terzino destro per poter ambire ad un posto da titolare.

Un profilo come Lucas Vazquez a parametro zero non può far gola soltanto al Milan. Infatti, come riportato dal ‘Sun’, il Manchester United si è fatto avanti con decisione per portarlo in Inghilterra già a gennaio. I ‘Red Devils’, alla ricerca di un altro esterno da affiancare a Wan-Bissaka, stanno pensando di presentare un’offerta di 14 milioni di sterline. Sembrerebbe esserci il veto di Zinedine Zidane per un trasferimento immediato del giocatore, ma la sua cessione potrebbe essere vantaggiosa per incassare una cifra comunque importante per un giocatore che si libererebbe gratis dopo pochi mesi. Situazione in aggiornamento, il Milan non avrà vita facile per quello che potrebbe essere un grande colpo di mercato.

