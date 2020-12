Massara: “Vogliamo trasformare Brahim e Dalot in patrimonio del Milan”

Milan, le parole di Massara su Brahim Díaz e Dalot

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Frederic Massara, direttore sportivo rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ (LEGGI QUI LE SUE DICHIARAZIONI INTEGRALI) prima di Sampdoria-Milan, match delle ore 20:45 a ‘Marassi‘ valido per la 10^ giornata di Serie A. Queste le dichiarazioni di Massara sulla possibilità di acquistare a titolo definitivo Brahim Díaz e Diogo Dalot, attualmente al Milan in prestito secco.

"Il mercato attuale è molto cambiato e le formule di prestito sono parecchio in voga in questo periodo. Poi, come è stato per Ante Rebić, quando ci sono le condizioni per trasformarle in acquisti definitivi lo facciamo, vogliamo trasformarli in patrimonio per la società. Vedremo più avanti di sederci al tavolo con rispettive proprietà per vedere come procedere", le parole di Massara.