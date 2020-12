Sampdoria-Milan, Massara: “Ibrahimovic e Brahim Díaz, queste le novità”

Sampdoria-Milan, le dichiarazioni di Massara nel pre-partita

SAMPDORIA-MILAN ULTIME NEWS – Frederic Massara, direttore sportivo rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ prima di Sampdoria-Milan, match delle ore 20:45 a ‘Marassi‘ valido per la 10^ giornata di Serie A. Queste le dichiarazioni di Massara:

Sul carisma di Stefano Pioli nel Milan: “Leadership forte, quella dell’allenatore. E poi quella di un giocatore, che è davvero un esempio tutti i giorni, per tenacia, ricerca del risultato, miglioramento quotidiano. In una squadra giovane come la nostra è estremamente stimolante”.

Sull’unità tra i dirigenti: “C’è sempre stata unità, dialettica costruttiva, che poi ha portato alla costruzione ed al consolidamento di una strada e di un progetto da seguire. La visione era quella di portare il Milan a livelli competitivi, dovendolo però fare in maniera sostenibile. Lo impongono il momento storico, la crisi economica globale, ma anche i paletti del Fair Play Finanziario”.

Sul rinnovo di Zlatan Ibrahimović: “Non abbiamo ancora cominciato a parlare di questo, lo faremo al momento opportuno. Dipenderà dal suo stato d’animo, dalla voglia. Ha dimostrato di volere tanto il Milan, ci sta dando moltissimo. Ma anche il Milan gli sta dando molto, gli ha dato la voglia di rimanere ai massimi livelli. Speriamo che possa averla ancora a lungo”.

Su Brahim Díaz e Diogo Dalot: "Il mercato attuale è molto cambiato e le formule di prestito sono parecchio in voga in questo periodo. Poi, come è stato per Ante Rebić, quando ci sono le condizioni per trasformarle in acquisti definitivi lo facciamo, vogliamo trasformarli in patrimonio per la società. Vedremo più avanti di sederci al tavolo con rispettive proprietà per vedere come procedere".