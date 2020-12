Raiola: “Donnarumma? Tanti si informano. Non voglio un rinnovo mediatico”

Calciomercato Milan, le parole di Raiola sul rinnovo di Donnarumma

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Mino Raiola, procuratore, tra gli altri, di Zlatan Ibrahimovic e Gianluigi 'Gigio' Donnarumma, ha parlato in esclusiva ai microfoni di 'Tuttosport' oggi in edicola. Interpellato proprio a dire la sua opinione sul portiere italiano, in relazione al possibile rinnovo di contratto con il Milan nei prossimi mesi, Raiola (LEGGI QUI LE SUE DICHIARAZIONI INTEGRALI) ha spiegato: "Al momento è del Milan, poi si vedrà. Di sicuro c'è solo che Gigio non è più quello di quattro anni fa, sono in tanti ad informarsi su di lui. Però mi fermo qui. Non voglio che diventi un rinnovo mediatico come in passato".