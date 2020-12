TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 8 dicembre 2020

Tuttosport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina di ‘Tuttosport‘, in edicola oggi, martedì 8 dicembre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘Tuttosport‘, in prima pagina, apre con l’intervista esclusiva a Mino Raiola. L’agente di origine campana parla della situazione di molti dei suoi assistiti, tra i quali Zlatan Ibrahimović e, soprattutto, Paul Pogba. Sembra infatti finita la storia dell’ex juventino in Inghilterra con il Manchester United.

Anche qui, logicamente, ampio spazio alla presentazione di Barcellona-Juventus di questa sera in Champions League. In casa Torino, il Presidente Urbano Cairo punta a rinnovare il contratto del capitano Andrea Belotti. L’Italia, intanto, ha conosciuto le proprie avversarie nel girone di qualificazione per i Mondiali di Qatar 2022.

Saranno Svizzera, Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania: il commento del Commissario Tecnico azzurro, Roberto Mancini.