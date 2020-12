Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (08/12/2020)

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina, in copertina, apre con l’intervista esclusiva a Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan. Si parla della bella stagione fin qui disputata dai rossoneri di Stefano Pioli. In alto, sotto la testata, invece, troviamo il commento di Roberto Mancini, Commissario Tecnico dell’Italia, al girone di qualificazione degli azzurri per i Mondiali di Qatar 2022. In basso, si parla di Champions League. Stasera la sfida Barcellona-Juventus, dove si affronteranno Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Domani Inter-Shakhtar Donetsk, con Antonio Conte che rischia di dover rinunciare ad Arturo Vidal e Nicolò Barella. Infine, spazio alla Serie A. Il Torino di Urbano Cairo conferma Marco Giampaolo, mentre è terminato 1-1 il posticipo tra Fiorentina e Genoa.

