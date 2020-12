Raiola: “Ibra rinnova? Può essere. Donnarumma? Al momento è del Milan”

Milan, le parole di Raiola su Ibrahimović e Donnarumma

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Mino Raiola, procuratore, tra gli altri, di Zlatan Ibrahimović e Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, ha parlato in esclusiva ai microfoni di ‘Tuttosport‘ oggi in edicola. Queste le dichiarazioni più interessanti di Raiola in chiave rossonera.

Raiola su Mario Balotelli: “Lui il mio più grande cruccio? No. È semplicemente fatto così. È uno assolutamente diverso. Diverso da tutti. D’altronde non sarebbe Mario Balotelli. È un atleta che genera emozioni speciali come, fuori dal calcio, era Gilles Villeneuve. Un eroe romantico e un po’ ribelle. Balotelli può deludere nel Brescia, perché il sogno è sempre più bello della realtà e la realtà rovina il sogno. Mario ora riparte dall’ambizioso Monza di Silvio Berlusconi ed Adriano Galliani. Ha 30 anni, un’età perfetta. Mica sarà vecchio, soprattutto al giorno d’oggi. E lui non diventerà mai vecchio: noi sì, lui no”.

Raiola su Zlatan Ibrahimović: “Zlatan è Zlatan. Io non devo aggiungere altro, per lui parlano i fatti anche se è andato via dall’Inter proprio nella stagione in cui José Mourinho avrebbe centrato il ‘Triplete’. Ma il suo era andare al Barça. Poi ci sono state le incomprensioni con Pep Guardiola, ma questo nessuno l’avrebbe potuto preventivare. Tornassimo indietro, lo rifaremmo, perché questa esperienza ha fatto parte del suo sviluppo e di quello che è oggi. Piuttosto quest’estate, quando era libero, tutti hanno sbagliato a non prenderlo. Compresa la Juventus. Sarebbe stato l’uomo ideale per far coppia con Cristiano Ronaldo ed andare insieme all’assalto della Champions League. Mettere insieme due prime donne non sarebbe stato un problema. Ci avrebbe pensato Andrea Pirlo. Pensate che trio: Pirlo, Ibra e Ronaldo”.

Raiola su Ibrahimović trascinatore del Milan: “Milan meritatamente in vetta alla classifica di Serie A. I rossoneri sono la squadra da battere, io lo dico e lo ripeto. Non ho paura di sbilanciarmi. Zlatan è un giocatore impagabile. Sempre capocannoniere della Serie A, con due gol più di Ronaldo, pur essendo ancora infortunato. Ma il rientro ormai è imminente. E nel Milan ci sono pure Gigio Donnarumma ed Alessio Romagnoli, eh …”.

Raiola su Ibrahimović appena dietro Lionel Messi e CR7: “Dico subito che fra Cristiano Ronaldo, di cui sono un grande fan, e Messi, io prendo sempre il portoghese. Zlatan però è un pianeta a sé stante. È il giocatore più completo mai esistito nella storia del calcio, ha il talento di Messi e la forza di volontà di CR7. Se il Pallone d’Oro fosse votato dal pubblico, so che Ibra ne avrebbe vinti 8”.

Raiola sul rinnovo di Ibrahimović con il Milan a gennaio: “Può essere, ma se non ci dovesse essere chiarezza già in inverno sul futuro di Zlatan, saremmo comunque tranquilli. Uno come Ibra non ha paura di nulla. Se lo segui, è uno che ti porta a casa anche dalla guerra”.

Raiola sul rinnovo di Donnarumma con il Milan: “Al momento è del Milan, poi si vedrà. Di sicuro c’è solo che Gigio non è più quello di quattro anni fa, sono in tanti ad informarsi su di lui. Però mi fermo qui. Non voglio che diventi un rinnovo mediatico come in passato”. Calciomercato Milan: via Hakan Çalhanoğlu? Ecco il suo possibile sostituto >>>