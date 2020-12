Calciomercato Milan – Via Calhanoglu? Ritorno di fiamma per Fekir | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il rinnovo di Hakan Calhanoglu, il cui contratto scade il prossimo 30 giugno, rimane uno dei temi che continua a tenere banco in casa rossonera. Nonostante le cose sul campo vadano molto bene, forse al di sopra di ogni più rosea aspettativa, sul fronte mercato le nuvole grigie faticano ad essere soffiate via. Oltre al prolungamento di Gigio Donnarumma, infatti, c’è anche quello del numero 10 turco.

Ma se per il giovane portiere rossonero le aspettative di rinnovo sono molto positive – lo stesso classe ’99 ha confermato recentemente di voler restare al Milan – per quanto concerne il futuro dell’ex Bayer Leverkusen le cose sono decisamente meno ottimistiche. Calhanoglu e il suo entourage hanno in programma un incontro decisivo con la dirigenza rossonera per la metà di dicembre e proprio a seguito di quella riunione, con ogni probabilità, si deciderà il futuro di Hakan.

Qualora la differenza tra domanda e offerta continuerà a restare ampia e, dunque, incolmabile e inconciliabile, il Milan dovrà cercare sul mercato un’alternativa al turco. Dalla Spagna rimbalza una possibile idea che riguarda un vecchio nome già accostato ai rossoneri nelle passate sessioni di mercato. Parliamo di Nabil Fekir, francese campione del Mondo nel 2018 in Russia, ex Lione e attualmente al Betis Siviglia.

Secondo il portale spagnolo ‘Todofichajes.com‘, il Milan sarebbe molto interessato a Fekir, che vedrà scadere a giugno 2023 il proprio contratto. Il Betis, poco soddisfatto del suo recente rendimento, è pronto a cederlo. Ma prenderà in considerazione solo offerte da almeno 30 milioni di euro. I rossoneri ragionano su questo innesto, ma tutto sarà più chiaro nelle prossime settimane, quando la situazione di Hakan Calhanoglu sarà decisamente più chiara e delineata.

