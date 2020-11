Rinnovo? Donnarumma certo: “Voglio restare a lungo al Milan”

Donnarumma molto sicuro sul rinnovo con il Milan

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma si sente rossonero e vuole restare al Milan. Questo, secondo ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, è quanto si evince dalle dichiarazioni rilasciate dal portiere del Diavolo prima di Milan-Fiorentina di ‘San Siro‘.

A conti fatti, il rapporto tra Milan e Donnarumma non è mai stato in discussione, se non nella tumultuosa estate 2017, e il numero 99 lo ha ribadito, con franchezza, nel pre-partita ai microfoni di ‘DAZN‘. “Se ho voglia di vestire ancora a lungo questa maglia? Certo. Ne parlerà il mio procuratore con la società, non c’è problema”.

“Mino (Raiola, n.d.r.) sa quello che deve fare, la società vedrà – ha proseguito Donnarumma sul suo rinnovo con il Milan che, ad oggi, ancora non è arrivato -. Io intanto mi voglio godere questo momento”. I contatti tra le parti, ha proseguito il quotidiano torinese, andati avanti nelle ultime settimane, sono stati molto produttivi.

Tutto fa pensare che, prossimamente, arriverà l’annuncio del rinnovo del contratto di Donnarumma con il Milan, giacché quello in essere scadrà il prossimo 30 giugno 2021. Il portiere rossonero guadagnerà un milione di euro in più a stagione rispetto a quanto prende ora: il suo ingaggio, dunque, salirà a 7 milioni di euro netti l’anno.

L’ultimo nodo rimane la clausola di rescissione che Mino Raiola vorrebbe inserire in caso di mancata qualificazione del Milan alla prossima edizione della Champions League. Questo era un aspetto che metteva in agitazione il club rossonero. Visto, però, il rendimento della squadra, ora potrebbe essere fatta questa concessione all’agente di Donnarumma.

