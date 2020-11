Milan-Fiorentina, Donnarumma: “Futuro in rossonero? Certo” | News

Milan-Fiorentina, le dichiarazioni pre-partita di Donnarumma

MILAN-FIORENTINA ULTIME NEWS – Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, portiere rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘DAZN‘ prima di Milan-Fiorentina, gara della 9^ giornata di Serie A.

Ecco le dichiarazioni di Donnarumma: “Sappiamo che la Fiorentina non sta esprimendo tutto il suo valore. Ma conosciamo tutto il suo potenziale. Oggi dobbiamo dare il massimo per portare la vittoria a casa. Le vittorie? È normale che portino entusiasmo, però oltre quello siamo un bel gruppo, abbiamo voglia di stare insieme. Questa è la cosa fondamentale per questi successi. Abbiamo voglia di continuare. Futuro al Milan? Certo, poi ne parlerà il mio procuratore con la società. Ne parleranno loro. Mino sa quello che deve fare, la società vedrà. Intanto mi godo questo momento, speriamo che duri più a lungo possibile”.

