TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 30 novembre 2020

Tuttosport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina di ‘Tuttosport‘, in edicola oggi, lunedì 30 novembre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Prima pagina di ‘Tuttosport‘ oggi in edicola divisa in tre. In alto, sotto la testata, spazio a Napoli-Roma 4-0. Nella notte del ricordo per ‘El Diez‘, Diego Armando Maradona, gli azzurri hanno travolto 4-0 i capitolini: gol spettacolari e grandi giocate per il Napoli.

Quindi, si parla di Milan-Fiorentina 2-0 a ‘San Siro‘: grazie ad Alessio Romagnoli e Franck Kessié, il Diavolo prova la fuga in testa alla classifica di Serie A. Le seconde, Inter e Sassuolo, distano adesso cinque lunghezze. Infine, spazio alla Juventus di Andrea Pirlo, che, in campionato, ha collezionato 5 pareggi in 9 gare e che cerca ancora una sua precisa identità.

